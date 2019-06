Türkiyənin ANtalya şəhərində özəl bir xəstəxanada kondisioner partlayıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 2 nəfər isə yaralanıb. Partlayış xəbərindən sonra hadisə yerinə çox sayda polis, yanğınsöndürən və təcili yardım maşınları gəlib.

Qeyd edək ki, dünyasını dəyişən şəxsin 2 ay öncə ailə qurduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.