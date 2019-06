Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu fransız həmkarı ilə görüşdən sonra mətbuat konfransı keçirib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən bildirir ki, Çavuşoğlu mətbuat konfransında ABŞ-ın S-400 sistemlərinin alınması ilə bağlı Türkiyəyə göndərdiyi məktubla bağlı danışarkən bunları deyib:

"Məktubla bağlı Müdafiə Nazirliyi bir cavab hazırlayır. Heç kim Türkiyəyə ultimatum verə bilməz. Türkiyə S-400 sistemlərini alıb. ABŞ-ın məktubu Türkiyəni geri addım atdıra bilməz"

