ARB TV-nin "Səhər-Səhər" proqramının növbəti qonağı prodüser Mədinə Məlik olub.





Metbuat.az xəbər verir ki, Prodüser gənc oğlanla sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olan şəkillərlə bağlı maraqlı açıqlamalar edib:





"Öz səhifəmdə video paylaşıb bizi müzakirə edənlərə ürək sözlərimi dedim. Əmrah mənim balamdır. Əmrahla onu öpdüyüm yerdə bol-bol şəkillərimiz var, "İnstagram" hesabıma girib baxa bilərsiniz. O, mənim əzizimdir".

