Gəncədə 15 İyun – Milli Qurtuluş Günü qeyd olundu

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü, Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Gəncə Dövlət Filarmoniyasında 15 İyun Milli Qurtuluş Gününə həsr edilən konsert proqramı keçirilib.

Metbuat.az Mədəniyyət Nazirliyinə istinadən bildirir ki, konsert proqramını Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Millət vəkilləri Pərvin Kərimzadə və Naqif Həmzəyev, Türkiyənin Gəncədəki Baş Konsulu Zeki Öztürk, Gürcüstanın Gəncədəki vitse-konsulu Teymuraz Saladze, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri və şəhər ictimayyətinin nümayəndələri izləyiblər.

Tədbirdə həmçinin Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən “Mədəniyyət həftəsi”nin təşkilatçıları – Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin bir qrup əməkdaşı, şəhərə gələn bir qrup xarici qonaqlar iştirak edib.

Bayram konsertində xalq artistləri Şahnaz Haşımova, Sevinc İbrahimova, əməkdar mədəniyyət işçisi, müğənni Mehparə Cəfərova, əməkdar artist Tural Abdullayev, Gəncə Dövlət Filarmoniyasının solistləri Vasif Bayramov, Əli Məmmədov, Elmir Pişnamazzadə və digərləri çıxış edib. Həmçinin konsertdə, Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyorlarının ifasında şair dramaturq Aydın Murovdağlının “Alın yazısı” poemasından bir parça tamaşaçılara təqdim olunub.

