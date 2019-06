Bitki kökü hesab etdikləri bu şey baxın nə çıxdı! - FOTOLAR

Türkiyənin Kahramanmaraş bölgəsində vətəndaşlar bitki kökü zənn etdikləri bir böcək növü tapıblar.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, daha əvvəl bu bölgədə rast gəlinməyən və adətən Cənubi Anadolu bölgəsində yayılan mərci, noxud, buğda, arpa, qovun və qarpız kimi bitkilərə zərər verən “paltolu böcək” vətəndaşlar tərəfindən təsadüfən görülüb.

Bu böcək kəsdiyi bitkilərin bir hissəsini parçalar şəklində ipək ifraz edərək bir-birinə sıx yapışdıraraq bədəninin ətrafına hördüyü üçün “paltolu böcək” olaraq adlanır. Buna görə də, ilk baxışda bitki kökü olduğu düşünülən canlının məhəllədəki bir neçə tarlada görülməsi fermerləri narahat edib. Kəndlilər belə bir canlı ilə daha əvvəl heç rastlaşmadıqlarını bildiriblər.

