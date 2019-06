PSJ-dən ayrılan Buffon Portuqaliyada çıxış edə bilər

Futbol üzrə Fransa birinciliyi bitər-bitməz PSJ-dən ayrılan Canluicci Buffon Portuqaliya çempionatında çıxış edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Portuqaliya mətbuatına açıqlama verən qapıçının meneceri Silvano Martina bunları söyləyib:

"Baxmayaraq ki, Buffonun 41 yaşı var ancaq o, karyerasını bitirmək düşüncəsindən uzaqdır. Onunla "Porto" maraqlanır. Amma klubla hələ ki, birbaşa görüşümüz olmayıb. Buffon da adı çəkilən komandada oynamaqda maraqlıdır. Axı biz böyük bir keçmişi olan komandadan danışırıq. Buffon məhz köklü komandaların heyətində görə biləcəyi futbolçudur".

