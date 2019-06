"İnstagram"ın ən varlı azərbaycanlısı - "10-UN CAVABI"nda - VİDEO

"10-UN CAVABI" layihəsinin növbəti qonağı azərbaycanlı influnser,blogger, beynəlxalq moda təşkilatçısı, "Best Model of The World" müsabiqəsinin beynəlxalq direktoru Aqil Məmiyevdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, layihənin bu dəfə ki qonağı, "İnstagram"ın "ən varlı" azərbaycanlısı olan Aqil Məmiyev ona ünvanlanan müxtəlif mövzulu 10 suala maraqlı cavablar verib.

Qeyd edək ki, layihəni metbuat.az saytının "Youtube" kanalından izləyə bilər, həmçinin növbəti buraxlışda görmək istədiyiniz qonağı şərhlərdə bizə bildirə bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.