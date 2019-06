Təbrizin "Traktor Sazi" futbol klubunun yeni baş məşqçisi məlum olub.

Azvision.az xəbər verir ki, klub Türkiyənin tanınmış məşqçisi Mustafa Dənizli ilə razılığa gəlib. Onunla 5 illik müqavilə imzalanıb.



Qeyd edək ki, 70 yaşlı futbol mütəxəssisi daha əvvəl də İranda çalışıb. O, 2004-2006-cı illərdə PAS, 2006-2007 və 2011-2012-ci illərdə “Perspolis”də məşqçi kimi fəaliyyət göstərib.

