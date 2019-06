Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində təxribatçı erməni əsgər məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qarabağın şimal istiqamətində düşmənin döyüş postunda 1999-cu il təvəllüdlü hərbi qulluqçu Artyom Vazgen Xaçatryanın meyiti aşkar edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.