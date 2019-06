Serbiya Futbol Federasiyası milli komandanın baş məşqçisi Mladen Krstaiç ilə yolları ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 45 yaşlı mütəxəssisin istefası bugünkü iclasda qəbul olunub.

Qeyd edək ki, Mladen Krstaiç 2017-ci ildən Serbiya millisini çalışdırırdı. Komanda Avro-2020-nin seçmə mərhələsində 3 oyuna 4 xal toplayaraq 3-cü yerdə qərarlaşıb.





