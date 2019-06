Bu islam ölkəsində "Halal gecə klubu" açıldı

Səudiyyə Ərəbistanın Ciddə bölgəsində "Halal gecə klubu" açıldığı barədə məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Bildirilib ki, bu klublarda içki içmək, 18 yaşından kiçiklərin girməsi və mobil telefonla çəkiliş aparılması qadağandır. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər mübahisələrə səbəb olub.

Məsələ ilə bağlı "Tvitter"-də açıqlama yayan Əyləncə Qurumu bildirib ki, bölgədə festival çərçivəsində keçirilən icazəsiz gecə ilə bağlı lazımlı tədbirlər görüləcək. Həmçinin bu gecənin "White Dubai" adlı bir gecə klubu tərəfindən təşkil edildiyi bildirilir.

