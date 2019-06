Avropanın bir çox klublarının diqqət mərkəzində olan Rade Kruniç "Milan"la anlaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, "Milan" 4 illik sözləşməyə qol çəkən 25 yaşlı yarım müdafiəçi üçün "Empoli"yə 8 milyon avro təzminat ödəyəcək. Qeyd edək ki, Bosniya Hersoqovina yığması və keçmiş komandası "Empoli"nin əvəz edilməzi sayılan Kruniçilə "Genuya", "Torino" və "Fənərbağça" komandalrı maraqlanırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.