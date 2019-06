BMqT-nin təmsilçiləri Daxili İşlər Nazirliyində olublar

İyunun 11-də Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir Qyorqiyev İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Koordinator, daxili işlər nazirinin birinci müavini, polis general-leytenantı Vilayət Eyvazovla görüşmüşdür.

Metbuat.az məlumat verir ki, Tanışlıq xarakterli olan görüşdə Qriqoryev hər iki təşkilat arasında mövcüd olan əməkdaşlıqdan öz məmnunluğunu bildirmiş və gələcək layihələrdə birgə işləməkdə maraqlı olduqlarını vurğulamışdır. Daxili İşlər Nazirliyinin BMqT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin ən sıx əməkdaşlıq etdiyi təfərdaşlarından biri olduğunu bildirən Qyorqiyev xüsusi polis qurumunun əməkdaşlarının Nümayəndəliyin İnsan alveri, məcburi əməyin qurbanlarının müəyyən edilməsi və onlara yardım göstərilməsi sahəsində peşəkarlığın artırılması məqsədilə təşkil etdiyi bir çox seminar, konfrans və təlimlərdə aktif iştirakını xüsusi qeyd etdi.

Vilayət Eyvazov öz növbəsindən insan alveri ilə mübarizənin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsində, maarifləndirilmə tədbirlərində, bütövlükdə bu mühüm sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində göstərdiyi dəstəyə, işgüzar və səmərəli əməkdaşlıq münasibətinə görə, Qyorqiyevə dərin minnətdarlığını bildirmiş və nümanəynədliyin layihələrində aktiv iştirakla gələcəkdə də hərtəfərli dəstək verəcələrini qeyd etmişdir.

Görüş zamanı əməkdaşlıq imkanları, yeni layihələr üçün təkliflər müzakirə olundu.

