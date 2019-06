İş yerinə oğurluğa gəldi, pəncərədə ilişib qaldı - Qəribə olay

Türkiyənin Bursa şəhərində qəribə hadisə baş verib. Öz iş yerinə oğurluğa gələn şəxs pəncərədə sıxışıb qalıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən bildirir ki, 33 yaşlı İsmayıl adlı şəxs daha öncə də işlədiyi yerə gələrək oğurluq edib və həbs olunub. Azadlığa çıxdığı ilk gün yenidən iş yerinə oğurluğa gəlmək qərarı verib. Pəncərələri qıraraq içəri keçmək istəyən şəxs 3 metr hündürlükdə olan şüşədən asılı vəziyyətdə qalıb və ətrafdakıları köməyə çağırıb.

Hadisə yerinə polis cəlb olunub və həmin şəxs xilas edilərək yaralı halda xəstəxanaya çatdırılıb. Oğurluğa girdiyi motosiklet təmiri müəssisəsinin sahibi Ertan Tüzen bildirib ki, İsmayılın əqli xəstəliyi var və tez-tez evdən qaçır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.