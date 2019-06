"ABŞ bizə qarşı hər hansı mənfi addımlar atsa..." - Çavuşoğlu

Türkiyə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu S-400 hava müdafiə sistemlərinin alınması ilə bağlı danışıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən bildirir ki, Çavuşoğlu açıqlamasında heç bir şəkildə geri addım atmayacaqlarını və asılı olmayan, azad millət olmaq qərarlılıqlarını davam etdirəcəklərini deyib:

"ABŞ bizə qarşı hər hansı mənfi addımlar atarsa, bizim də atacağımız addımlar var. Amerika bu qərarları aldı, biz də səssiz sədasız oturaq anlayışı yoxdur artıq. Bizə qarşı mənfi davranış olsa, biz də qarşılığını verəciyik".

Çavuşoğlu körfəzdəki hücumlarla bağlı isə bunları deyib:

"Körfəzdəki hücumlar son dərəcə narahatçılıq yaradır. Tələskənlik edilərək kimsə günahlandırılmamalıdır. Biz kimsə təmizdir, günahkardır demirik. Amma ciddi bir araşdırma lazımdır. Bu bölgədə ciddi bir gərginlik yaradır. İran dedi ki, bizim əlaqəmiz yoxdur."

