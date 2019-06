Məzunların valideynləri və yaxınları tədbirə buraxılmadı.

Metbuat.az bildirir ki, G.Əsgərova adına 200 nömrəıi tam orta məktəbdə keçirilən “Son zəng” mərasiminə məzunların valideynləri və yaxın qohumıarı buraxılmır.

Bir çox valideyn və məzunlarən yaxın qohumları qapıdan buraxılmayıb və onlar övladladının “Son zəng” mərasimini məktəbin barmaqlıqları arxasından izləməli olublar.



Məktəbin barmaqlıqlarını aşmaq istəyənlər isə polis müdaxiləsi ilə üzləşiblər. (bizimyol.info)



