Qusarda hamilə qadın və körpəsinin ölümünün təfərrüatı məlum olub.

Metbuat.az bildirir ki, Suvacal kəndində yaşayan 27 yaşlı Emma Ağamuradova gecə saatlarındə çölə çıxıb, yaşadığı evin həyətində uşaq dünyaya gətirib.

Ehtimal olunur ki, körpə ölü doğulub. Halı pisləşən qadın isə elə həyətdə dünyasını dəyişib. Bir müddət sonra onun və dünyaya gələn uşağın meyiti aşkarlanıb. Dərhal hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verilib. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.