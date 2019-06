"Qarabağ"dan ayrılan Yakub Jezniçak həyat yoldaşı Edita Zayaçdan boşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Polşanın "Visla" klubu ilə müqavilə imzalayan 32 yaşlı müdafiəçi artıq özünə yeni sevgili də tapıb. Belə ki, Jezniçak hazırda Polşada "Candy Girl" kimi Barbara Hetmanska ilə birlikdədi. O, Polşa - İsrail matçını stadiondan sevgilisi ilə birlikdə izləyib. (fanat.az)

