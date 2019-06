Bakının Yasamal rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı üç qadın xəsarət alıb.

Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata əsasən, 19 və 40 yaşlı qadınlar qapalı kəllə-beyin travması ilə, 50 yaşlı qadın isə başın yumşaq toxumalarının əziyi diaqnozu ilə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılıblar.

Hazırda onların müayinələri davam edir. (oxu.az)

