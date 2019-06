Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin həyat yoldaşı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə Azərbaycanın sabiq baş naziri Pənah Hüseyn sosial şəbəkə hesabında yazaraq məlumat verib.

O, Həlimə Əliyevanın Türkiyədə dünyasını dəyişdiyini bildirib.

