İyunun 13-də Heydər Əliyev Sarayında 15 iyun – Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş bayram konserti keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam!” adlı konsert proqramında respublikamızın sevilən və tanınmış sənətkarları, həmçinin Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı çıxış ediblər.

Konsert tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.