"Ştutqart"dan ayrılan Ozan Kabakın yeni mövsümdə forma geyəcəyi klub bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransa Liqa 1 təmsilçilərindən "Monako" 13 milyon avro qarşılığında 19 yaşlı stoperi heyətinə qata bilib. Qeyd edək ki, Almaniya Bundes Liqasında forma geyindiyi yarım mövsüm ərzində türk əsilli futbolçu "ən yaxşı gənc futbolçu" mükafatını qazana bilmişdi.

