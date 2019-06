İcra hakimiyyətində yeni təyinat

Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatında İnformasiya təminatı və təhlili sektoru gənc kadra tapşırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Alimpaşa Məmmədovun müvafiq əmrinə əsasən, Seyidov Elgün Sahib oğlu Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatında İnformasiya təminatı və təhlili sektorunun müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

Elgün Seyidov 3 oktyabr 1987-ci ildə Şəmkir rayonu Dəllər Cəyir kəndində dünyaya gəlib. Xəzər Universitetinin Humanitar və Sosial Elmlər fakültəsinin jurnalistika ixtisasını bitirib.

Ailəlidir, bir övladı var.

32 yaşlı gənc daha öncə Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı aparatında Humanitar və istimai-siyasi məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi vəzifəsində çalışıb. (azxeber.com)

