Türkiyənin Nevşehir bölgəsində Kızılırmak çayında balıq ovlayan balıqçılar 2 metr uzunluqda, 65 kiloqram ağırlıqda naqqa balığı yaxalayıblar.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, balığı çıxartmaqda çətinlik çəkən balıqçılar təxminən 1 saatlıq əziyyətdən sonra balığı sahilə çıxara biliblər.

Balığı yaxalayan balıqçılar onunla xatirə fotosu çəkməyi də unutmayıblar.

