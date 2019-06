Bu gün İmişli rayonunda dərs ilinin başa çatması münasibəti ilə keçirilən tədbirdə İmişli şəhər 1 saylı orta məktəbin direktoru Akif Quliyevlə məktəbi bitirən şagirdlər arsında əlbəyaxa dava baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı şagirdlər məktəb direktorun döyərək ciddi xəsarət yetiriblər. Məlumata görə, polis işə qarışaraq Akif Quliyevin burnunu sındıran şagirdlər polis bölməsinə aparılıblar.



Faktla bağlı cinayət işinin açıldığı bildirilir. (anews.az)

