Hindistanda 2 uşaq anası 24 yaşında qadın zəhər içərək özünü öldürüb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən bildirir ki, buna səbəb ərinin ona "Tik-Tok" proqramını qadağan etməsi olub. Qadın zəhər içdiyi anları videoya çəkərək ərinə göndərib. Evə gələn qohumları onu xəstəxanaya aparsa da, qadının həyatını xilas etmək olmayıb.

