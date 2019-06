Saakaşvili Ukrayna ordusunda hərbi xidmətə yollanır - FOTO

Gürcüstanın sabiq prezidenti, Odessa vilayətinin eks-qubernatoru Mixeil Saakaşvili bəyan edib ki, Kiyevdə hərbi uçota durub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Saakaşvili Ukraynanı əlində silahla qorumağa hazır olduğunu deyib.

Zelenski 28 may tarixində Saakaşvilinin Ukrayna vətəndaşlığını bərpa edib. 29 mayda siyasətçi Ukraynaya qayıdıb.

“Tibbi komissiyadan keçdim və Svyatoşinskda hərbi uçota durdum. Sağlamlığım yaxşıdır, hərbi xidmətə yararlıyam. Əlimdə silah Ukraynanı müdafiə edə bilərəm”,- Saakaşvili “Facebook” səhifəsində belə yazıb.(ölkə.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.