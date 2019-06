ABŞ prezidenti Donald Tramp Oman körfəzində neft tankerlərinə qarşı edilən hücumun arxasında İranın olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən bildirir ki, Trampın bu reportajı "Fox News" kanalında yayımlanıb. O həmçinin bildirib ki, Hürmüz boğazı bağlanmayacaq. Bağlansa belə, bu qısamüddətli olacaq.

Tramp ona verilən "İranı necə durduracaqsınız?" sualına isə belə cavab verib: "Görəcəyik!".

