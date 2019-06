ABŞ-ın Milli Futbol Liqasının "Los Anceles Qalaksi" komandasında top qovan Zlatan İbrahimoviç çempionatda ən gəlirli futbolçu seçilib.

Metbuat.az bildirir ki, 37 yaşlı isveçli illik 7.2 milyon dollarlıq gəliri ilə rekorda imza atıb. Qeyd edək ki, skandinav hücumçu ən çox qazanan futbolçu adını braziliyalı ulduz Kakadan təhvil alıb (illik 7.16 milyon dollar).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.