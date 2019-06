3 yaşlı uşağı bu halda görənlər gözlərinə inana bilmədi - FOTOLAR

3 yaşlı qız uşağının doğum günü tədbiri üçün seçdiyi tərz sosial mediada böyük marağa səbəb olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bəzən uşaqlar əyləncəli və maraqlı şeylərlə yanaşı ürkütücü şeyləri də sevə bilirlər.

Adrea adlı bir internet istifadəçisi öz qardaşı qızının doğum günündən görüntülər paylaşıb. Meksikanın Monterrey şəhərində yaşayan Lusia adlı uşaq keçən ilin sentyabr ayında çıxan və bir qorxu filmi olan “Rahibə” filmini doğum günü mərasiminin konsepti olmasını tələb edib.

Lusia bu filmi ilk dəfə nənəsinin evində görüb və hamısını izləmək üçün təkid edib.

Filmi izlədikdən sonra doğum günü mərasimini də film tərzində təşkil etməyə qərar verib.

Andrea digər uşaqların da bu tərzi çox sevdiklərini, hətta üzlərini boyadıqlarını bildirib.

Lusianın anası Laura filmi izlədikdən sonra qızının ən sevdiyi film obrazı olduğunu deyib. Bu doğum günü tədbirindən sonra buna bənzər digər uşaq tədbirlərindən də fotolar paylaşılıb.

