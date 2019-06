Dünyanın ən qəribə orduları

Ordu deyildikdə ağıla ilk olaraq güclü, cəsur əsgərlər və ordu birlikləri gəlir.

Metbuat.az dünyanın qeyri-adi və inanılmaz ordularını təqdim edir.

Qadınların 21 ay məcburən əsgərlik etdikləri İsraildə qadın əsgərlər silahlı atışmalara qatılmamaq şərti ilə müharibə bölgələrində fəaliyyət göstərir, kişilərlə eyni qərargahda təlim keçir, eyni şərtlərlə yaşayır və növbədə dururlar. Amma gözəllikləri ilə görənləri özlərinə heyran edən israilli qadın əsgərlər əsgərdən çox bir modelə bənzəyirlər. Sosial mediada paylaşım edən israilli əsgərlər sosial mediada da olduqca məşhurdurlar.

Dünyanın bu günə qədərki ən qeyri-adi ordusu olan “ruh ordu” amerikan ordusunun bir parçasıdır. Bu ordu İkinci Dünya Müharibəsi zamanı fəaliyyət göstərib. Alman ordusunu aktiv olaraq yanıltmaq üçün istifadə olunan bu ordu müharibə illərinddə gizli tutulmuş, 2000-ci illərin əvvəllərində “Ghost army” adı ilə tanınmağa başlamışdır. 1100 nəfərdən ibarət olan bu qeyri-adi orduda qəribə bir şəkildə heç əsgər olmayıb. Rəssamlar, memarlar, aktyorlar və bir çox istedadlı və yaradıcı insanlardan ibarət olan bu ordunun müharibənin qazanılmasında çox böyük rolu olmuşdur. Amerikanın Fransaya girməsindən müharibənin sonuna qədər davam edən müddətdə “Ruh ordu” alman qüvvələrini aldatmaq üçün saxta tanklar, səs kamazları, saxta radio əlaqələri kimi vasitələr istehsal ediblər. Son olaraq bu ordu sivil əhalinin içinə qarışaraq amerikan generallarını təqlid edərək onları izləyən alman agentlərinə yalnış məlumatlar göndərirdilər.

İtaliya sərhədləri içində yerləşən, kiçik bir ölkə olan San Marino dünyanın ən kiçik ordusuna sahibdir. San Marinodaməcburi əsgərlik olmaadığından burada ordu 80 nəfər könüllüdən ibarətdir. San Marino ordusunun əsas vəzifəsi isə hökümət binalarına nəzarət etmək, böyük cinayətlərdsə cinayətkarları polisə təslim etmək və ölkələrini müdafiə etməkdir. Bu kiçik ordu ilə yanaşı San Marinoda 700 nəfərdən ibarət bir polis təşkilatı da var.

Afrika ordusunda əsgərlər bizim bildiyimiz şəkildə yerimək əvəzinə öz yerli mahnılaarını oxuyaraq və rəqs edərək təlim keçirlər. Öz yerli rəqs formalarını və qəbilə rəqslərini ordu ilə birləşdirən afrikalı əsgərlər ortaya olduqca qeyri-adi görüntülər çıxarırlar. Bundan başqa tətbiqatlarda atış zamanı silahlarından atəş açmayan afrikalı əsgərlər öz ağızları ilə partlayış atışma səsi çıxarırlar. Bunun səbəbi isə orduda kifayət qədər hərbu sursatın olmamasıdır.

https://metbuat.az/news/1207720/3-yasli-usagi-bu-halda-gorenler-gozlerine-inana-bilmedi.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.