Türkiyənin Ədirnə vilayəti sahillərində nəhəng sərnişin təyyarəsi suda batırılıb.

Metbuat.az "Hürriyet"-ə istinadən bildirir ki, sahildən 1800 metr məsafədə “Airbus A330” tipli laynerin batırılması üçün təntənəli mərasim təşkil olunub. Əvvəlcə qanadları suya batırılan təyyarə 2 saat ərzində 30 metr dərinliyə batıb.

Təyyarənin suyun dibinə endirilməsində məqsəd sualtı turizmə dəstək vermək olub.

