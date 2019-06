Rusiyanın Voronej vilayətində hərbi poliqonda yanğın baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yanğın nəticəsində silah-sursat partlamağa başlayıb.

Qeyd olunur ki, yanğına poliqonun ərazisində quru otun yanması səbəb olub.

Hadisənin yaşayış məntəqələrinə təhlükə törətmədiyi deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.