DƏHŞƏTLİ ANLAR: Uşağını hamının gözü qarşısında yerə atdı - FOTOLAR

Cənubi Afrika respublikasında törədilən dəhşətli cinayətə dair məhkəmə prosesi keçirilib.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, övladına qarşı dəhşətli davranış sərgiləyən 38 yaşlı ata gözlənilmədən ağır cəza almayıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl polislə baş verən gərginlik zamanı 38 yaşlı ata qızını hündürlükdən yerə atıb.

Lakin xoşbəxtlikdən uşaq xəsarət almayıb. Məhkəmə ataya bir il şərti iş kəsib. Bir müddət əvvəl isə verilən 5 illik cəza təxirə salınıb. Atanın niyə uşağına qarşı belə addım sərgilədiyi araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

