Gürcüstanda turistləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə 1 nəfər ölüb, bir neçə turist xəsarət alıb. Yaralılardan biri xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisə Gürcüstanın Tuşeti bölgəsində baş verib.

Pşaveli-Abano yolu ilə hərəkət edən avtobus yoldan çıxaraq dərəyə yuvarlanıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

