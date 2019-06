“Əsas məqsədimiz, Suriyada ilk növbədə, İdlibdəki terrorçuları məhv etməkdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı dövlət başçılarının sammitində iştirak edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib:

“Birinci işimiz, İdlibdəki terrorçuları məhv etməkdir. Suriya miqyasında bütün terror düşərgələrinin məhv edilməsi ikinci plandadır”.

Putin Suriyanın yenidən qurulması üçün beynəlxalq qurumlara çağırış edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

