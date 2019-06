Rumıniya Prezident Administrasiyasının yaydığı məlumata əsasən, ölkə Prezidenti Klaus Yohannis Avropa İttifaqı rəhbərliyini Moldovada böhran vəziyyətə son qoymaq üçün konkret addımlar atmağa çağırıb.

Metbuat.az bildirilir ki, Aİ-nin bu istiqamətdə fəaliyyəti danışıqlara əsaslanmalı, qurumun prinsipləri və dəyərləri üzərində qurulmalıdır. Eyni zamanda, qeyd olunur ki, Rumıniya Moldovanın Avropa yolunu dəstəkləməyə hər zaman hazırdır.

