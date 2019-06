Pavel Filipin Baş Naziri olduğu Moldova hökuməti istefa verib. Ölkənin Demokratiya Partiyası yeni Baş Nazir Mayya Sandunun xeyrinə bu cür qərar çıxarıb .

Metbuat.az Azərtaca istinadla xəbər verir ki, bu barədə Kişineuda keçirdiyi brifinqdə partiyanın sədrinin müavini Vladimir Çebortar məlumat verib. “Biz ölkəni təhlükədən xilas etmək üçün hökumətdən imtina etdik. Yaxın saatlarda Pavel Filip hökumətin rəsmən istefasını açıqlayacaq”,- deyə Çebortar bildirib.

Artıq bir həftədir Moldovada siyasi gərginlik hökm sürür. Moldova Konstitusiya Məhkəməsi parlamenti buraxmaq və növbədənkənar seçkilər keçirmək üçün ölkə Prezidentinin səlahiyyətlərinin müvəqqəti icrasının Baş Nazir Pavel Filipə həvalə olunması barədə qərar verib. Bununla da İqor Dodonun prezidentlik səlahiyyətləri dondurulub.

Konstitusiya Məhkəməsi parlamentin yeni Baş Nazirin və spikerin təyin olunmasına dair qərarlarını da ləğv edib.

Moldovada növbədənkənar parlament seçkiləri sentyabrın 6-da keçiriləcək. Bu barədə Prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Baş Nazir əvəzi Pavel Filip fərman imzalayıb.

