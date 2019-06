"Çelsi"nin baş məşqçisi Maurisio Sarri "Yuventus"a keçməyə yaxındır.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, bu gün 60 yaşlı mütəxəssisin agenti Fali Ramadani Turin klubunun idman direktoru Fabio Paratiçi ilə iki saatlıq görüşüb. Tərəflər müqavilənin şərtlərində razılıq əldə edib. Razılığa əsasən, Sarri ilə 2+1 illik müqavilə imzalanacaq.

Onun "Yuventus"da 6-7 milyon avro qazanacağı iddia olunur.

