Almaniyanın paytaxtı Berlinin mərkəzində İkinci dünya müharibəsinə aid 100 kiloqramlıq bomba aşkar edilib.

Metbuat.az-ın Trendə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Berlin şəhər polis idarəsinin "Twitter" səhifəsində deyilir.

Məlumatda bildirilir: "Mitte rayonunda aşkar edilən İkinci dünya müharibəsinə aid bomba bu gün zərərsizləşdirilməlidir. Hazırda polis əməkdaşları lazımi hazırlıqla məşğuldurlar".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.