İspanaq və brokkoli çox yeyilməlidir - Gəzə bilməməyin səbəbi budur

Yaşlı insanlarda orqanizmdə K1 vitamininin çatışmazlığı onların hərəkətində, yeriməsində problemlər yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Karolina ştatının tibb universitetinin alimləri yaşlı və ahıllarda bu problemə səbəb olan defisitin qarşısını alınması üçün onların qidalanmasında dəyişikliklərlə bağlı araşdırma aparıb.

Tədqiqatın müəlliflərindən biri yazır ki, məlum olub ki, K1 vitaminin qanda defisiti osteoartrit, sümüklərin zəifləməsi və yaşlıların yerişinin ləngiməsinə səbəb olur.

Tibbi tədqiqatlar sübut edib ki, bi vitamin çatışmaması xroniki xəstəlkləri artırır, nəticədə əlilliyə belə səbəb ola bilir.

Təcrübədə 70-79 yaşlı 1300 nəfər qadın və kişi izlənilib.

Onların hamısı 400 metr məsafəni normal qət edə bilmir, kömək olmadan çox gəzə bilmirdilər. Qısa məsafədən sonra oturub dincəlirdilər.

Analizlər göstərib ki, bu insanlarda qanda K1 vitamini azdır. Nə qədər bu vitamin az idisə, hərəkət məhdudluğu bir o qədər çox idi.

Yaşlı insanlar bu defisiti hər gün yaşıl yarpaqlı göyərti-tərəvəz yeməklə aradan qaldıra bilər. Bu isə ispanaq, salat yarpaqları, kələm, xüsusən brokkolidə çoxdur. Eləcə də banan, kivi, avokado, yaşıl çay məsləhətdir. (day.az)

