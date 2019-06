Türkiyənin İstanbul şəhərində "Istoc Trade Center" ticarət mərkəzində yanğın başlayıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, yanğın ticarət mərkəzində yerləşən obyetlərin birində başalyıb.

Hadisə yerinə yanğınsöndürən briqadalar cəlb edilib. Yanğının söndürülməsi üzrə səylər davam etdirilir.

Yanğın nəticəsində ölən və xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir.

