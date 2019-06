ABŞ-ın F-35 qırıcıları işləmir - "Birinci dərəcəli qüsurları var"

ABŞ-ın S-400 hava müdafiə sistemlərini Rusiyadan alacağı təqdirdə Türkiyəyə verməyəcəyini bildirdiyi F-35 qırıcıları haqqında şok açıqlamalar verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "The Daily Beast" tərəfindən verilən açıqlamada bildirilib ki, ABŞ-a 400 milyarda başa gələn F-35 qırıcıları işləmir:

"F-35 qırıcılarının daha əvvəl bilinməmiş birinci dərəcəli qüsurları var. Bu qüsurlar pilotun vəzifəsini tamamlamasını əngəlləyə bilər. Əgər F-35 qırıcılarından biri düşmən hücumunun qarşısını almaq üçün dik bucaqda yüksəlməli olsa, qüsurlar ucbatından anidən nəzarətdən çıxacaq."

Açıqlamada həmçinin bildirilib ki, F-35 qırıcılarının bəzi versiyalarında səsdən üstün sürətə çıxmağa çalışarkən quyruq hissədə ərimə meydana gəlir və ya radara düşməmə özəlliyi qazandıran örtüklər tökülür.

"Defense News"-dan bildirilib ki, 2011-ci ildə F-35B və F-35C modellərinin Mach 1.3 və Mach 1.4 sürəti ilə getdiyi sınaq uçuşları keçirilib. F-35B qırıcısının örtüyündə qabarma və aşırı istilik meydana gəlib. F-35C qırıcısında isə tarixdə gəlmiş keçmiş ən güclü döyüş təyyarəsi motoru olan "Pratt-Vitney"-də aşırı isinmədən qaynaqlanan zədə meydana gəlib. ABŞ ordusu bənzər zədələrin meydana gəlməməsi üçün pilotlara təlimat verib ki, səsdən daha yüksək sürətlə 1 dəqiqədən artıq uçuş etməsinlər.

Həmçinin yayılan açıqlamalarda bildirilir ki, bu hal qırıcıların səsdən sürətli uçan Rusiya və Çin qırıcılarından qaçmasını imkansız edir.

