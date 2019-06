Geridə qoyduğumuz mövsüm"Bayern Mühen"dən ayrılan Frank Riberi karyerası ilə bağlı bəzi suallara aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fransız futbolçu ölkəsinin mətbuatına açıqlamasında hələ gücünün yetərincə olduğunu, o üzdən iddialı komandada oynamaq istədiyini bildirib. 36 yaşlı təcrübəli hücumçu ən azı 2 il daha yüksək səviyyədə futbol oynamaq istədiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Riberi bu il İngiltərə Premyer Liqasına vəsiqə qazanan "Şeffild Yunayted"in təklifini geri

