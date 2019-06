Marsla bağlı qeyri-adi kəşf – FOTO

“Mars Reconnaissance Orbiter” aparatı Qırmızı planetin səthində yeni foto lentə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aprel ayında lentə alınan foto ancaq indi Arizona universitetinin alimlərinin diqqətini cəlb edib. Məlum olub ki, Marsın cənub yarımkürəsindəki Ellada düzənliyində relyef “Ulduz yolu” serialındakı “Ulduz donanması”nın loqotipinə bənzəyir.

Alimlər qeyd edirlər ki, bu qeyri-adi relyef müxtəlif təbiət hadisələrinin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində yaranıb. Vulkanlar püskürüb və lavalar küləyin təsiri ilə bu formaya düşüb. Bu tip relyeflər Marsda 700-ə yaxındır və buna bənzər yerləri planetimizdə də tapmaq mümkündür. (bizimyol.info)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.