Yay transfer dönəmində çalışmalarını sürdürən "Fənərbağça" heyətini gücləndirməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "sarı kanaryaların" prezidenti Ali Koçla Emre Belözoğlu görüşüblər və transfer məsələsində böyük ölçüdə anlaşmaya varıblar. Belə ki, yaxın zamanda tərəflərin 1 illik sözləşməyə qol çəkəcəyi bildirilir. Qeyd edək ki, Emre son olaraq İstanbulun "Başakşəhər" komandasının şərəfini qoruyub.

