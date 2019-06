Türkiyənin şərqində Rixter cədvəli ilə 3 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələnin episentri Van şəhərindən 27 kilometr şimalda yerləşib. Yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 04:23-də qeydə alınıb.

Hər hansı bir fəsad və ya itkinin olmadığı deyilir. (Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.