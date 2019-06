Ölkədə 32 min insan işsizdi

Monteneqroda 35 min işsiz insan var. Bu göstərici ötən həftə ilə müqayisədə 0,7 faiz azdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Məşğulluq İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilir ki, bu həftə işsizlik səviyyəsi 15,85 faizdən 15,74 faizə düşüb. Ən yüksək işsizlik səviyyəsi 2000-ci ilin iyul ayında (32,7 faiz), ən aşağı səviyyə isə (10,1 faiz) 2009-cu ilin avqustunda qeydə alınıb.

Məşğulluq İdarəsi bu ilin əvvəlindən etibarən 5340 yeni işçi qeydə alıb. Bu müddət ərzində 15 min 640 vakant yer elan edilib. (Azərtac)

