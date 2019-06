Sürücülərlə bağlı yeni tələblər

Azərbaycanda elmi ekspedisiyalar zamanı nəqliyyat vasitələrini idarə edən sürücülərlə bağlı tələblərə dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasında elmi ekspedisiyaların təşkili və aparılması Qaydaları"na dəyişiklik edilib.

Bu dəyişikliyə əsasən, sürücülük vəsiqəsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş alt kateqoriyalara uyğun olmayan şəxslərin nəqliyyat vasitələrini idarə etmələri qadağandır. İndiyədək bu qadağa yalnız kateqoriyalara uyğun olmayan şəxslərə aid idi.

"Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq və ölkədaxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə, habelə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair hazırlıq üzrə Xüsusi Proqram"ına 5 nömrəli əlavə - "Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq və ölkədaxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə, habelə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair hazırlıq üzrə Xüsusi Proqram" və "Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq və ölkədaxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə, habelə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair hazırlıq üzrə Xüsusi Proqram"ı bitirmək haqqında şəhadətnamə"yə "Kateqoriya" sözündən sonra "(Altkateqoriya)" sözü əlavə edilib.

Qeyd edək ki, ötən ildən sürücülük vəsiqəsi üzrə A1, B1, C1, D1, C1E, D1E altkateqoriyaları yaradılıb.

Sürücülük vəsiqələri "A", "B" və "C" kateqoriyaları, "B1" və "C1" altkateqoriyaları üzrə 18 yaşdan, "BE" kateqoriyası və "C1E" altkateqoriyası üzrə 19 yaşdan, "CE" kateqoriyası üzrə 21 yaşdan; "D" kateqoriyası, tramvaylar, trolleybuslar və "D1" altkateqoriyası üzrə 23 yaşdan, "D1E" altkateqoriyası üzrə 25 yaşdan verilir. (Trend)



