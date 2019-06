Tropik meyvə 10 gündə 31 uşağı ard-arda öldürdü

Hindistanda sağlamlığa faydaları ilə tanınan tropik meyvə lychee (liçi) yeyən 31 uşaq yaxalandıqları xəstəlik səbəbilə həyatlarını itirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, tropial iqlim meyvəsi olan liçi Hindistanda geniş yayılıb. Bu eqzotik meyvə sağlamlığa faydalı olduğu üçün dünyada da geniş yayılmağa başlamışdı.

Ölkənin cənubunda 10 gündə 31 uşaq ölüb. Verilən məlumata görə, uşaqların ölüm səbəbi akut ensefalit adlı xəstəlikdir.

Uşaqların ölümünə liçi meyvəsindəki bir maddənin təsiri olduğu ortaya çıxıb. Sözü gedən maddə meyvəyə milçəklər vasitəsilə daşınır və bədənə daxil olduqda qan şəkərini sürətlə aşağı salaraq həzm sistemini dayandırır.

Vəzifli şəxslər eyni əlamətləri daşıyan uşaqların reanimasiya şöbəsində müalicə olunduqlarını açıqlayıb.

